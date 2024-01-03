У росії заявили, що прикордонник-зв’язківець зрадив Україну – що відомо

У росії стверджують, що прикордонник-зв’язківець зрадив Україну і перейшов на їхній бік.

Йдеться про майора чернігівського 105-го прикордонного загону імені Володимира Великого. За місцем служби військового заявили, що чоловік пішов у відпустку, з якої не повернувся, передає НСН.

Наприкінці грудня 2023 року в мережі поширилося відео сюжету пропагандистського телеканалу «россия-1», в якому стверджувалося, нібито «майор-зв’язківець» Олександр Кияшко, який володіє «секретною інформацією», перейшов на бік рф.

Пропагандисти заявили, що чоловік спершу виїхав до Туреччини, скориставшись відпусткою, а звідти — до росії. Сам він розповів, що не поділяє поглядів керівництва України та не хоче брати участь у бойових діях.

Речниця чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова розповіла «Суспільному», що чоловік на відео справді схожий на Олександра Кияшка.

За її словами, у грудні Кияшко дійсно пішов у відпустку, з якої не повернувся. У прикордонному загоні вважають, що вчинок військового має вивчити слідство. Поки що майора оголосили в розшук, а його службу призупинили.

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