Блогерам, які виклали наслідки прильотів по Києву, загрожує 12 років тюрми. Чотирьох мешканців столиці викрила СБУ, передає НСН.

СБУ викрила блогерів, які опублікували відео ворожих «прильотів» по Києву 2 січня

Служба безпеки встановила особи 4-х мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки рф на Київ.

Зранку 2 січня вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих «прильотів» по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах.

Ці відео миттєво «підхопили» численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб рф, зокрема Телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду.

Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.

Під час невідкладних заходів за місцями фактичного проживання «блогерів» виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

Наразі тривають комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватись питання щодо притягнення винних до відповідальності.

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми.

СБУ продовжує оперативні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

До речі, раніше ми повідомляли, що під час атаки на Київ 2 січня роботу ППО для росіян транслювали вебкамери