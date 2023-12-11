Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)

Рано вранці у понеділок ворог запустив ракети по Києву. Вибухи тут пролунали до тривоги. А до цього запускав шахеди з півдня. НСН розповість все, що відомо про нічну атаку 11 грудня. Усі ворожі цілі вдалося збити, але є постраждалі і руйнування. Матеріал доповнюється.

Що говорять у Повітряних Силах про нічну атаку 11 грудня

За інформацією Повітряних Сил, у ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф.

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Ракети по Києву

Сьогодні зранку ворог намагався завдати по Києву ракетного удару. Приблизно за сценарієм як і рівно місяць тому, 11 листопада, коли в бік столиці була випущена балістика. Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі, – йдеться у повідомленні КМВА

Внаслідок роботи ППО по збиттю ракет, попередньо сталося падіння уламків в Дарницькому районі.

Травми отримало четверо мешканців Бортничів.

Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці.

Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці.

На фото нижче мікрорайон Бортничі. Наслідки нічної ракетної атаки. Працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи.

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