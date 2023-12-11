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Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)
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Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)

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Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)

Рано вранці у понеділок ворог запустив ракети по Києву. Вибухи тут пролунали до тривоги. А до цього запускав шахеди з півдня. НСН розповість все, що відомо про нічну атаку 11 грудня. Усі ворожі цілі вдалося збити, але є постраждалі і руйнування. Матеріал доповнюється.

Що говорять у Повітряних Силах про нічну атаку 11 грудня

За інформацією Повітряних Сил, у ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками  типу «Shahed» із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф.

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

про нічну атаку 11 грудня

Ракети по Києву

Сьогодні зранку ворог намагався завдати по Києву ракетного удару. Приблизно за сценарієм як і рівно місяць тому, 11 листопада, коли в бік столиці була випущена балістика. Сьогодні, 11 грудня,  орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі, – йдеться у повідомленні КМВА

Внаслідок роботи ППО по збиттю ракет, попередньо сталося падіння уламків в Дарницькому районі.

Травми отримало четверо мешканців Бортничів.

Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці.

Троє жінок  1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці.

На фото нижче мікрорайон Бортничі. Наслідки нічної ракетної атаки. Працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи.

Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)

Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)

Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)

Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)

Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)

Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)

Ракети по Києву і 18 шахедів з півдня – все, що відомо про нічну атаку 11 грудня (фото)

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