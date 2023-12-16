На Сумщині потрапили у полон 6 українських прикордонників (відео)

З’явилась інформація, що на Сумщині потрапили у полон 6 українських прикордонників.

Про це НСН повідомляє з посиланням на «Кордон. Медіа».

На кордоні з Курською областю рф шестеро українських прикордонників потрапили у російських полон.

За даними ЗМІ, у полон українські бійці, ймовірно, потрапили під час одного з бойових зіткнень з окупантами, захищаючи прикордоння.

Також про це написав губернатор російського регіону Роман Старовойт. Крім того, інформацію про полон підтвердило джерело hromadske у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що до взяття у полон причетна диверсійно-розвідувальна група, повідомило джерело hromadske.

Старовойт опублікував відео, де невідомий чоловік у військовій формі, якого губернатор назвав українським прикордонником, дає «показання».

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