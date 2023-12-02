Росіяни розстріляли українських військових, які хотіли здатися в полон: деталі

Окупанти вчергове порушують правила та звичаї війни. Поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон. Про це повідомляє аналітичний канал DeepState, передає НСН.

Росіяни розстріляли українських військових, які хотіли здатися в полон

Так, ворожа армія зайшла на позиції українських захисників та під час зачистки наткнулася на бліндаж, в якому сиділи бійці.

Солдати ЗСУ були вимушені здаватися через нестачу боєприпасів. Після того, як вийшов другий — росіяни просто обох розстріляли.

Відповідне відео вже оприлюднили в соцмережах.

“На відео показано ціну нашого спротиву. Ні один полон не гарантує життя”, — наголосили аналітики.

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