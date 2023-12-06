На Сумщині активізувалися ворожі ДРГ: заходять на нашу територію і підривають, убивають

На Сумщині активізувалися ворожі ДРГ. Вони вбивають людей та нищать інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх в інтерв’ю Укрінформу, передає НСН.

“На Сумщині в останні два місяці обстріли посилилися, а ще — додалися дії диверсійних груп. Ворог заходить на нашу територію, робить такі вилазки постійно і по всій довжині кордону, а в нас протяжність кордону з РФ — понад 560 км. ДРГ росіян знищують людей, інфраструктуру, ведуть боротьбу із ЗСУ. Треба відзначити, що 4-5 місяців тому такі дії з боку ворога не були настільки інтенсивними. Зараз вони стали системними”, розповів він.

Він зазначив, що подібну тактику окупантів спостерігають і на Чернігівщині.

“Це говорить про те, що на нашу ділянку фронту зайшли відповідні підрозділи росіян – у ворога постійно відбувається ротація. І от зараз вони діють так: 5-10 осіб заходять на нашу територію і підривають, убивають. Це спецназівці. Вони виконують поставлені завдання щодо вбивства людей та знищення інфраструктури”, вказав Артюх.

Очільник Сумської ОВА вважає, що росіяни прагнуть не лише знищувати українських військових, вони також мають на меті впливати на морально-психологічний стан як цивільних, так і військових. Вони хочуть, аби українці не почували себе у безпеці. Водночас ЗСУ роблять усе можливе, аби ворог не досяг жодної зі своїх цілей.

“Звісно, це впливає передусім на населення. Люди не почувають себе у безпеці. Для військових — це зміна тактики боротьби. Робиться все можливе, щоб ворог не досяг жодної зі своїх цілей”, зазначив голова ОВА.

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