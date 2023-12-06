Українські військові перебувають між другою і третьою лінією оборони окупантів – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українські військові вже подолали дві лінії оборони, які облаштували російські окупанти, й наразі перебувають між другою і третьою лініями.

Про це Умєров сказав в інтерв’ю FoxNews, передає НСН.

«Якщо говорити про лінії оборони, ми вже подолали першу і другу. Ми перебуваємо між другою і третьою», заявив міністр.

Він підкреслив, що Україна має воєнні цілі на 2024 рік, які передбачають оборонну операцією, контрнаступальну операцію та наступальну операцію.

«Ми маємо план. Ми деокупували 50% нашої території. Ми перемагаємо росію на нашій території, повертаємо території, звільнюємо їх. І тепер маємо план на 2024 рік», зазначив Умєров.

Глава Міноборони підкреслив, що Україна хоче бути частиною НАТО і «розмовляти з ним однією мовою». Тому всі розрахунки на наступний рік, закупівля та планування операцій відбуватимуться відповідно до стандартів НАТО.

Умєрова також попросили прокоментувати слова міського голови Києва Віталія Кличка про те, що «Україна рухається до авторитаризму». Міністр відповів, що, на його думку, така заява свідчить про «початок політичного сезону».

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