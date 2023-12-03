Кличко відповів, чи бачить себе президентом і розкритикував Зеленського

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів, чи є в нього амбіції поборотися за посаду президента на наступних виборах.

Як передає НСН, Кличко в інтерв’ю швейцарській газеті 20 Minuten сказав, що про це нерозумно думати зараз.

«Було б нерозумно думати про це сьогодні. Сьогодні питання лише в тому, чи Україна взагалі продовжує існувати», наголосив міський голова столиці.

Кличко відзначив, що президент рф володимир путін не сприймає Україну як незалежну державу й каже, що «Україна є частиною російської імперії». Тому, як додав мер, українці зараз борються за свободу і незалежність.

«Водночас серед наших політиків уже йде окопна війна — в хиткій у своєму існуванні країні. Це просто дурість. Тому зараз говорити про мої політичні амбіції було б нерозумно», підкреслив він.

Окремо в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel Кличко заявив, що, на його думку, Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від росії, де «все залежить від примхи однієї людини». За словами Кличка, в Офісі президента вважають мерів «атавізмом».

Президент Зеленський, на думку мера столиці, зараз «розплачується за свої помилки». Водночас він додав, що президент нині має важливу функцію, і «ми повинні підтримувати його до кінця війни». Але, за словами Кличка, наприкінці цієї війни «кожен політик розплатиться за свої успіхи чи поразки».

Конфлікти між Кличком та ОП

Міський голова столиці Кличко неодноразово заявляв про «дискредитацію» його та столичної влади з боку центральної влади. Спершу — на тлі розслідувань правоохоронців про загибель людей біля замкненого укриття, потім — через мости.

У червні фракція Кличка «УДАР» заявила, що столиці не потрібна Київська міська військова адміністрація. Мовляв, вона існує «лише для одного»: щоб у міського голови Віталія Кличка не було повноцінних повноважень. Як пояснювали в Офісі президента, міський голова та очільник КМВА зараз працюють спільно.

Водночас близький до Кличка співрозмовник заявив «Бабелю», що Офіс президента нібито планує «поставити свою людину» на місце Кличка в Київську міську державну адміністрацію. Імовірний кандидат, як стверджує джерело видання, — це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Водночас в Офісі президента усі звинувачення в упередженості щодо Кличка заперечують. Заступник голови ОП Олексій Кулеба зазначив, що за недбалість посадовців не повинен відповідати охоронець.

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