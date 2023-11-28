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Тег:
ВійнаСуми

На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки та 7-річна дитина

Журналіст
На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки та 7 річна дитина
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На Сумщині 28 листопада внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки та 7-річна дівчинка.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури

За даними слідчих, близько 12:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, росіяни, за попередніми даними, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди.

«Унаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків», йдеться у повідомленні.

Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки та 7 річна дитина4

На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки та 7 річна дитина3

На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки та 7 річна дитина2

На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки та 7 річна дитина1

На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки та 7 річна дитина5

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