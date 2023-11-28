На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки та 7-річна дитина

На Сумщині 28 листопада внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки та 7-річна дівчинка.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури

За даними слідчих, близько 12:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, росіяни, за попередніми даними, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди.

«Унаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків», йдеться у повідомленні.

Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

Ще новини України: Нічний обстріл Херсона 28 листопада – у лікарні помер поранений чоловік