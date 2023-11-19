Внаслідок обстрілу Херсона 19 листопада постраждали 5 людей, серед них 3-річна дитина

Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона 19 листопада постраждали пʼятеро людей, серед них — 3-річна дівчинка.

Про це повідомляють міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

Начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що 3-річна дитина ушпиталена з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Також відомо про чотирьох дорослих, які постраждали внаслідок обстрілу: 55-річна бабуся дівчинки (прокуратура пише про 66-річну жінку), 59-річного чоловіка і двох жінок 47 і 69 років (у Прокудіна — 68 років).

Обстріл стався близько 11:15 з реактивної артилерії. Дитина з бабусею гуляли у дворі. російська артилерія накрила їх біля підʼїзду. Через влучання снарядів тпошкоджено багатоповерховий будинок.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 КК України.

Наслідки обстрілу Херсона 19 листопада. Відео

Ситуація на Херсонщині

За добу росіяни здійснили 71 обстріл, випустивши по Херсонщині 389 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ЗУ-23, БПЛА та авіації.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі. Через російську агресію 4 людини зазнали поранень.

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