Нічний обстріл Херсона 28 листопада – у лікарні помер поранений чоловік

Нічний обстріл Херсона 28 листопада: під ворожий удар потрапив Дніпровський район міста.

Окупанти влучили по оселі літнього подружжя. Поцілили й у спальню, у якій ночували чоловік з дружиною. 71-річний постраждалий згодом помер у лікарні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

Він розповів, що 71-річного херсонця з вибуховою травмою, пораненням ноги та переломами кісток доставили до лікарні.

«Лікарі з усіх сил намагалися врятувати життя потерпілого, але поранення виявилися надто тяжким. Його серце зупинилося близько 7:45 ранку», додав згодом Прокудін.

За словами очільника ОВА, вночі під російським вогнем опинився також один з освітніх закладів. У будівлі пошкоджено вікна та приміщення спортивної зали.

Ситуація на Херсонщині

В ОВА повідомляли, що за минулу добу, 27 листопада, війська рф здійснили 48 обстрілів, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, зенітно-артилерійських комплексів С-60, безпілотників та авіації.

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, територію заводу та навчальний заклад у Херсоні.

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