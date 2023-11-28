Скільки грошей і часу потрібно Україні для перемоги у війні – у Європі озвучили важливі цифри

Скільки грошей і часу потрібно Україні для перемоги у війні? Про це заявив британський генерал у відставці, екс-очільник Об’єднаного командування збройних сил Великої Британії Річард Берронс, передає НСН з посиланням на Defence Express.

Також Річард Берронс розповів про головну проблему НАТО та основну небезпеку для Європи, яка потребує швидкої реакції.

За його словами реальний розмір допомоги для української армії має становити близько 75 млрд євро на рік протягом 2-3 років, що дозволить здобути перемогу.

Зазначимо, що від союзників за перший рік відбиття повномасштабного вторгнення Україна, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, отримала 65 млрд військової допомоги (з 150 млрд євро загальної).

Щодо військової допомоги у 2023 році, то вона потребує генеральної калькуляції, але навряд мова буде йти про більші цифри. При цьому її продовження хоча б в аналогічному темпі викликає значне занепокоєння, про що сказав Річард Берронс та озвучив єдиний вихід з цієї ситуації.

“Зараз українські солдати сидять у окопах та проведуть там всю зиму без достатньої кількості боєприпасів, озброєння та тренування. У них на “полиці” нічого не залишилось, у нас на “полицях” нічого не залишилось. Ми віддали все що зберігали. Єдиний шлях перемогти – це наша мобілізація промисловості та нашої волі. Й не говорити мені те, що це неможливо, бо ви представники економіки розміром у 15 трильйонів євро на рік”, зазначив Річард Берронс.

Також він додав, що мова не йде про доступність цих ресурсів, а про вибір та компетентність. При цьому це рішення – це “угода сторіччя”, бо є можливість перемогти рф лише витрачаючи кошти, а не “своїх дітей”.

За його словами питання збройного протистояння вже європейського сегмента НАТО з рф – це єдиний розвиток подій, якщо Путін залишиться навіть з частиною окупованої території України.

“Європейська оборона складає близько 1 трильйона євро на рік. Близько 850 млрд з них – це внесок США… Але треба розуміти, що США більше не хочуть “нести” НАТО так, як вони це робили все життя Альянсу”, зазначив Берронс.

Тобто фактично, як зазначає Defence Express, реальний внесок європейського сегменту НАТО у власну оборону складає лише 15% від загальної потреби.

“Й дуже не дарма ці цифри були озвучені. Бо єдина умова не отримати оборонні витрати у розмірі 1 трильйона євро на рік, або хоча б рівні 500 млрд євро на рік – це якраз 75 млрд євро на рік протягом 2-3 років для України, які дозволять нівелювати загрозу рфдля всієї Європи”, пише видання.

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