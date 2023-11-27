«Закінчиться все в один день» – боєць «Азову» про кінець війни в Україні

Боєць «Азову» Святослав Сірий зробив прогноз про кінець війни в Україні.

Як передає НСН, свою думку він висловив в розмові з кореспонденткою ТСН Наталією Нагорною.

Військовий «Азову» Святослав Сірий, боротьба якого розпочалася з Майдану Незалежності, впевнений, що війна повинна закінчитися тільки тоді, коли Україна поверне свої території, обумовлені кордонами 1991 року. За словами бійця, в протилежному – спокою від росії не дочекаєшся.

Боєць «Азову» зробив прогноз про кінець війни в Україні

Закінчиться все, як почалось, отак, от в один день. Ми просто встанемо і хтось помре, або там щось трапиться, що ми зможемо за день чи за тиждень розв’язати всі свої питання, вважає Сірий.

За його словами, в суспільстві з’явилась думка про затяжну й тяжку війну, однак військовий впевнений, що вона завершиться деокупацією всіх загарбаних українських територій Росією.

Також Святослав Сірий додав, що ворога треба «і дипломатично, і економічно загнати в собачу будку».

Тому, що якщо ми цього не зробимо, якщо ми не доведемо цю справу до кінця, то вони наберуться сили, знайдуть тут знов «рускоязичних» або «рускокультуристів», до яких можна заходити, і вони будуть заходити ще раз. І ми в будь-якому випадку в результаті будемо все одно втрачати більше, додав боєць «Азову».

Як закінчиться війна на думку бійця ЗСУ. Відео

Раніше ми писали, що шеф воєнної розвідки Кирило Буданов спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні та скільки ще часу рф може вести бойові дії високої інтенсивності.

Буданов допускає, що війна в Україні, яку розв’язала рф, зможе тривати ще довго – росіяни просто не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників.

У випадку затяжної війни, як уточнив очільник ГУР, росія й надалі буде здійснювати хаотичні обстріли території України, але без ведення потужних бойових дій.

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