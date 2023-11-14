Коли закінчиться війна в Україні, скільки ще рф може вести бойові дії

Шеф воєнної розвідки Кирило Буданов про те, коли закінчиться війна в Україні та скільки ще часу рф може вести бойові дії високої інтенсивності.

Буданов допускає, що війна в Україні, яку розв’язала рф, зможе тривати ще довго – росіяни просто не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників.

Як передає НСН, про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у коментарі NV.

У випадку затяжної війни, як уточнив очільник ГУР, росія й надалі буде здійснювати хаотичні обстріли території України, але без ведення потужних бойових дій.

«Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад — рф і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови (які росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у рф значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти», заявив Буданов.

Відповідаючи на питання «скільки часу рф може вести бойові дії високої інтенсивності?» керівник ГУР перелічив фактори, від яких залежатиме недалеке майбутнє держави-агресора: системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор — зростання втоми від війни у суспільстві.

«Поки що у рф ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15−20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують у 2025 році», каже Буданов.

Але ланцюги виробництва у рф поки що не зруйновані й здатні зберігатися ще не один рік. Але втома від війни серед росіян стрімко зростає, також стрімко скорочується населення, зокрема і чоловіче, хоча це не означає, що у путіна виникнуть проблеми з «гарматним м’ясом». Буданов каже, що зараз дуже важливо слухати економістів, які моделюють ситуації, враховуючи безліч різноманітних даних.

«Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу», вважає Буданов.

Ще новини України: Нічна атака ракетами та «шахедами» – скільки ворожих цілей знищила українська ППО