5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
SocВійна

Коли закінчиться війна в Україні, скільки ще рф може вести бойові дії

Журналіст
Коли закінчиться війна в Україні, скільки ще рф може вести бойові дії
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Шеф воєнної розвідки Кирило Буданов про те, коли закінчиться війна в Україні та скільки ще часу рф може вести бойові дії високої інтенсивності.

Буданов допускає, що війна в Україні, яку розв’язала рф, зможе тривати ще довго – росіяни просто не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників.

Як передає НСН, про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у коментарі NV.

У випадку затяжної війни, як уточнив очільник ГУР, росія й надалі буде здійснювати хаотичні обстріли території України, але без ведення потужних бойових дій.

«Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад — рф і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови (які росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у рф значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти», заявив Буданов.

Чи матимуть погодні умови вплив на контрнаступ ЗСУ – розповів Буданов

Відповідаючи на питання «скільки часу рф може вести бойові дії високої інтенсивності?» керівник ГУР перелічив фактори, від яких залежатиме недалеке майбутнє держави-агресора: системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор — зростання втоми від війни у суспільстві.

«Поки що у рф ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15−20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують у 2025 році», каже Буданов.

Але ланцюги виробництва у рф поки що не зруйновані й здатні зберігатися ще не один рік. Але втома від війни серед росіян стрімко зростає, також стрімко скорочується населення, зокрема і чоловіче, хоча це не означає, що у путіна виникнуть проблеми з «гарматним м’ясом». Буданов каже, що зараз дуже важливо слухати економістів, які моделюють ситуації, враховуючи безліч різноманітних даних.

«Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу», вважає Буданов.

Ще новини України: Нічна атака ракетами та «шахедами» – скільки ворожих цілей знищила українська ППО

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×