Нічна атака ракетами та «шахедами» – скільки ворожих цілей знищила українська ППО

Нічна атака ракетами та «шахедами» 14 листопада. Російські окупанти запустили по Україні ударні дрони, керовану авіаційну ракету та балістику.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край -рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, йдеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Нічна атака ракетами та «шахедами» – знищено 7 безпілотників

Повітряне командування “Схід” зазначало, що три “шахеди” та дрон SuperCam знищили в межах Запорізькій, Харківської та Дніпропетровської областей.

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