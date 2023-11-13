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Тег:
ВійнаХерсон

Окупанти обстріляли Херсон – поцілили по лікарні, у місті є загиблі та поранені

Журналіст
Окупанти обстріляли Херсон 13 листопада3
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Російськи окупанти вдень 13 листопада обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомив очільник Херсонщини Олександр Прокудін, передає НСН.

Прокудін повідомив, що армія росії з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює середмістя. Під вогонь потрапила одна з лікарень міста. Унаслідок обстрілу знищено «швидку» та інші автомобілі.

Також очільник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець. Ще четверо людей постраждали.

До хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків: у 62-річного травмовані ноги, а в 64-річного — поранення в районі живота. Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.

На момент атаки всі травмовані перебували на вулиці. Окрім того, зафіксовані влучання у житлові будинки, медзаклад, горіли автівки.

Окупанти обстріляли Херсон 13 листопада. Фото наслідків

Окупанти обстріляли Херсон 13 листопада2

Окупанти обстріляли Херсон 13 листопада1

Окупанти обстріляли Херсон 13 листопада

Як ми писали раніше, близько полудня, росіяни влучили в автівку на в’їзді до Херсона, у якій їхала родина з двомісячною дитиною. 36-річна жінка та двомісячна дівчинка зазнали травм. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували. У дитини — мінно-вибухове непроникне поранення голови.

Після гасіння пожежі в автівці також знайшли тіло 64-річного чоловіка. Ймовірно, це дідусь дитини. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що особу загиблого встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.

Ще новини України: Увечері 12 листопада ворог обстріляв ракетами розважальні комплекси у Харкові

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