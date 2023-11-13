Окупанти обстріляли Херсон – поцілили по лікарні, у місті є загиблі та поранені

Російськи окупанти вдень 13 листопада обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомив очільник Херсонщини Олександр Прокудін, передає НСН.

Прокудін повідомив, що армія росії з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює середмістя. Під вогонь потрапила одна з лікарень міста. Унаслідок обстрілу знищено «швидку» та інші автомобілі.

Також очільник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець. Ще четверо людей постраждали.

До хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків: у 62-річного травмовані ноги, а в 64-річного — поранення в районі живота. Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.

На момент атаки всі травмовані перебували на вулиці. Окрім того, зафіксовані влучання у житлові будинки, медзаклад, горіли автівки.

Окупанти обстріляли Херсон 13 листопада. Фото наслідків

Як ми писали раніше, близько полудня, росіяни влучили в автівку на в’їзді до Херсона, у якій їхала родина з двомісячною дитиною. 36-річна жінка та двомісячна дівчинка зазнали травм. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували. У дитини — мінно-вибухове непроникне поранення голови.

Після гасіння пожежі в автівці також знайшли тіло 64-річного чоловіка. Ймовірно, це дідусь дитини. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що особу загиблого встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.

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