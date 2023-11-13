У Херсоні окупанти обстріляли авто з 2-місячною дитиною. Машина спалахнула. Є загиблий. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає НСН. Трагедія сталася сьогодні, 13 листопада.

Дівчинка і її мама вижили, але отримали поранення. Жінка у важкому стані.

Клименко оприлюднив відео, на якому під звуки спецсигналу ювенальні поліцейські мчать у Херсонську лікарню. На руках у поліцейської двомісячне дитя.

У Херсоні окупанти обстріляли авто з 2-місячною дитиною: відео

За словами міністра, опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду.

Внаслідок влучання автівка загорілася. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.

Попередньо, в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.

Наш ворог – жорстокий. І він розуміє лише мову сили, – написав Ігор Клименко

Ось такий вигляд має автівка, обстріляли військові рф.

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