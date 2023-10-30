Військові рф обстріляли кладовище на Херсонщині – є загиблий та поранений

Російські війська вдень 30 жовтня обстріляли кладовище на Херсонщині. Попередньо, загинула одна людина, інформація уточнюється.

Про це повідомили обласна та міська військові адміністрації в Херсоні, передає НСН.

Після 15:00 російські окупаційні війська відкрили вогонь із тимчасово окупованого лівого берега та обстріляли передмістя Херсона.

За даними ОВА, росіяни обстріляли кладовище в селищі Кіндійка. Цей населений пункт розташований на східній околиці Херсона, між самим містом і селищем Антонівка.

За попередніми даними, одна людина загинула та ще один місцевий житель поранений. До лікарні в стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка.

Раніше ми писали, що російські окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні, поранивши сімох людей. 36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Ще одну жінку 69 років госпіталізували до хірургічного відділення в стані середньої тяжкості.

За минулу добу, 29 жовтня, росіяни 95 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 514 снарядів із мінометів, артилерії, «градів», танків, БПЛА та авіації. Зокрема зафіксовано 42 прильоти керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини в Бериславському та Херсонському районах. По місту Херсон росіяни випустили 46 снарядів.

Так, упродовж 29 жовтня росіяни вбили ще двох людей на Херсонщині та чотирьох поранили. Утім обстріли не припинялися і в ніч проти 30 жовтня.

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