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Армія РФ обстріляла маршрутний автобус в Херсоні (фото)

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Армія РФ обстріляла маршрутний автобус в Херсоні (фото)
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Окупанти обстріляли маршрутний автобус в Херсоні вдень 30 жовтня. Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Прокудін, передає НСН.

Попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Одна жінка знаходиться у тяжкому стані. Інформація уточнюється.

Матеріал доповнюється.

Армія РФ обстріляла маршрутний автобус в Херсоні: фото

Армія РФ обстріляла маршрутний автобус в Херсоні (фото)

Армія РФ обстріляла маршрутний автобус в Херсоні (фото)

Армія РФ обстріляла маршрутний автобус в Херсоні (фото)

Армія РФ обстріляла маршрутний автобус в Херсоні (фото)

Додамо, що минула ніч у Херсоні теж була важкою. Вона завершилася загибеллю літньої жінки. Деякі містяни виявилися заблокованими у власних оселях через обстріли.

херсон

херсон

Люди досі ледь можуть розповісти про пережите. Про це – у відео від ХОВА нижче.

Ще новини України і світу: В Італії автобус упав з естакади, серед загиблих є українці

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