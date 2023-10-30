Окупанти обстріляли маршрутний автобус в Херсоні вдень 30 жовтня. Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Прокудін, передає НСН.

Попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Одна жінка знаходиться у тяжкому стані. Інформація уточнюється.

Матеріал доповнюється.

Армія РФ обстріляла маршрутний автобус в Херсоні: фото

Додамо, що минула ніч у Херсоні теж була важкою. Вона завершилася загибеллю літньої жінки. Деякі містяни виявилися заблокованими у власних оселях через обстріли.

Люди досі ледь можуть розповісти про пережите. Про це – у відео від ХОВА нижче.

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