У районі Бахмута окупанти перейшли до активних дій – Сирський

У районі Бахмута Донецької області війська росії суттєво посилили своє угруповання й перейшли від оборони до активних дій.

Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», передає НСН.

Він зазначив, що на сході ситуація залишається складною, окупанти не полишають спроб домогтися успіхів і щоденно атакують українські позиції.

«Особливу активність [противник] проявляє в районі Куп’янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій», сказав командувач.

Сирський розповів, що росіяни намагаються зупинити в районі Бахмута просування українських військ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках використовують штурмові групи зі складу так званих загонів «Шторм Z».

Дії окупантів підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів, постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Однак завдяки зусиллям Сил оборони України окупанти зазнають великих втрат і не можуть досягти поставлених цілей, наголосив Сирський.

Командувач провів роботу з командирами військових частин, які діють на напрямках зосередження основних зусиль противника, щоб оперативно реагувати на дії росіян.

«Після детального розгляду особливостей характеру та способу дій ворога ми обговорили всі можливі шляхи застосування наших військ. Спланували подальшу роботу. Звісно, можна планувати будь-які дії, але їхня ефективність залежить насамперед від мужності та стійкості наших воїнів, рівня їхньої професійної підготовки. Тому завжди на перше місце ставлю моральну складову й готовність наших військовослужбовців виконувати поставлені завдання», сказав Сирський.

Ще новини України: Ситуація під Авдіївкою складна – ворог готується до нових штурмів, підтягує техніку та війська