Ситуація під Авдіївкою складна ворог готується до нових штурмів, підтягує техніку та війська

Ситуація під Авдіївкою залишається складною, найближчими днями очікується нова хвиля штурмів, російські війська перегруповуються і підтягують техніку.

Про це повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, інформує НСН з посиланням на Еспресо.

“Все без змін, ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції. Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля”, повідомив Барабаш.

Він розповів про ситуацію з Авдіївським териконом.

“Терикон – сіра зона. Зараз дуже багато засобів розвідки, які дозволяють контролювати дуже великі площі та дороги. Якби ЗСУ перебували на цьому териконі, були б постійно під обстрілами артилерії. В принципі, це те що ми зараз робимо. Окупанти туди лізуть, ми їх знищуємо, все дуже просто”, додав Барабаш.

Також аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що російські війська готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод безпосередньо на північ від міста.

В огляді ISW зазначено, що армія РФ зосередила значну частину своєї бойової потужності навколо Авдіївки, зокрема має в своєму розпорядженні 40 тисяч особового складу на цьому напрямку і перекидає в цей район додаткові сили.

Передбачається, що в російських військах наявні елементи 12 окремих мотострілецьких бригад, 16 окремих стрілецьких полків мобілізаційного резерву, 22 окремих стрілецьких батальйонів мобілізаційного резерву, 11 окремих танкових батальйонів, окремого мотострілецького батальйону, та три зведені тактичні загони на рівні батальйону, включно з підрозділами БАРС (Російський бойовий армійський резерв) і “Шторм-З”.

Однак, за оцінками ISW, російські військові частини, найімовірніше, загалом недостатньо укомплектовані та можуть бути батальйонами, бригадами або полками тільки за назвою з меншим особовим складом, ніж можна припустити за їхнім ешелонованим позначенням.

Ще новини України: Нічна повітряна атака 30 жовтня: збито усі цілі, але є руйнування – все, що відомо