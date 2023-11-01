У Херсоні окупанти вбили співробітницю МВА – подробиці ранкового обстрілу 1 листопада

У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу вранці 1 листопада загинула співробітниця міської військової адміністрації.

Про це НСН повідомляє з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Олексія Кулебу.

Також, за словами Кулеби, двоє співробітників МВА отримали поранення, одна людина у важкому стані

Херсон. Близько 9 ранку чергового обстрілу зазнав центр міста. Від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування – поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога, написав він у Телеграм.

Інформацію про загибель жінки підтвердив голова Херсонської обласної державної адміністрації.

окупанти знову вдарили по центру Херсона. Загинула людина. Двоє – поранені. Знову довкола апокаліптичні картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі. Люди з тремтінням у голосі розповідають про пережите. Наслідки обстрілу – у відео, написав він.

Дбайте про себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги – закликає Олександр Прокудін.

Обстріли Херсонщини минулої доби

За минулу добу противник здійснив 94 обстріли, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації, з них – 2 ракетних.

По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

Зафіксовано 30 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини.Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; станцію технічного обслуговування та складські приміщення у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення.

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