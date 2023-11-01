Ворог обстріляв 118 населених пунктів України за добу – це найбільше від початку року

Ворог обстріляв 118 населених пунктів України за добу. Це найбільша кількість від початку 2023 року, повідомляє голова МВС Ігор Клименко, передає НСН.

Упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар, – заявив Клименко

Вночі окупанти завдали масованих обстрілів по території України, є загиблі та поранені.

Ворог обстріляв 118 населених пунктів України за добу: які області були під ударом вночі

Полтавська область

Близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння. На щастя, минулося без жертв.

Харківська область

Ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район. У селі Петропавлівка одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Донецька область

Внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

Дніпропетровська область

Окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Херсонська область

Ворог обстрілював регіон упродовж всієї ночі. Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також завдали 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

Миколаївська область

Опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.

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