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Ворог обстріляв 118 населених пунктів України за добу – це найбільше від початку року

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Ворог обстріляв 118 населених пунктів України за добу – це найбільше від початку року
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Ворог обстріляв 118 населених пунктів України за добу. Це найбільша кількість від початку 2023 року, повідомляє голова МВС Ігор Клименко, передає НСН.

Упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар, – заявив Клименко

Вночі окупанти завдали масованих обстрілів по території України, є загиблі та поранені.

Ворог обстріляв 118 населених пунктів України за добу: які області були під ударом вночі

Ворог обстріляв 118 населених пунктів України за добу – це найбільше від початку року

Полтавська область

Близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння. На щастя, минулося без жертв.

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Харківська область

Ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район. У селі Петропавлівка одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Донецька область

Внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

Дніпропетровська область

Окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Херсонська область

Ворог обстрілював регіон упродовж всієї ночі. Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також завдали 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

Миколаївська область

Опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.

Ще новини України: Ворог за добу 97 разів обстріляв Херсонщину, випустивши 514 снарядів

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