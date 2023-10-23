Цієї ночі ворог обстріляв 4 області України: які наслідки

Цієї ночі ворог обстріляв 4 області України. Інформацію про атаки і їх наслідки надав голова МВС України Ігор Клименко, передає НСН.

Цієї ночі ворог завдав 19 обстрілів по території України. Під удар потрапили 8 населених пунктів

Ворог обстріляв 4 області України

Донецька область

Близько 22:00 російські військові атакували об’єкт інфраструктури. Упродовж кількох годин підрозділи ДСНС ліквідували пожежу, що виникла.

Херсонська область

Упродовж ночі російські військові атакували Бериславський та Херсонський райони. По селах Тягинка, Придніпровське та Микільське було випущено 14 авіабомб. Внаслідок атаки росіян одна людина дістала поранення. Також під обстріл потрапило село Кізомис.

Сумська область

Вночі окупанти здійснили мінометні обстріли населених пунктів Зноб-Новгородське та Стара Гута у Шосткинському районі. Пошкоджено приватний будинок. Жертв та постраждалих немає.

Одеська область

Ворожі війська атакували регіон за допомогою БПЛА. Завдяки силам протиповітряної оборони, безпілотник був збитий. Уламками пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало. Рятувальники приборкали пожежу.

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