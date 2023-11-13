Стали відомі подробиці вчорашнього ракетного удару по Харківщині. Увечері 12 листопада ворог обстріляв ракетами розважальні комплекси у Харкові, передає НСН, посилаючись на начальника Харківської ОВА Синєгубова і прокуратуру.

За даними Синєгублова, ввечері 12 листопада близько 19:23 ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев’яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 листопада приблизно о 19:30 ворог завдав ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова. Зафіксовано влучання на територію цивільного обʼєкта — одного із розважальних комплексів.Пошкоджено дахи та каркаси будівель.

На місці правоохоронці виявили фрагменти ракети типу С-300.

Документування наслідків збройної агресії здійснювалось прокурором спільно зі слідчим ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

По області під вогнем окупантів вчора були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп’янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп’янського району.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку наші захисники за добу відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та Кислівки.

Станом на 12 листопада із небезпечних громад Куп’янщини евакуювали 257 дітей. Підлягають евакуації ще 35. Евакуація триває.

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