Росіяни скинули бомбу на будинок в Ізюмському районі: є загиблі

Росіяни скинули бомбу на будинок в Ізюмському районі на Харківщині. На жаль, є жертви. Про це повідомляють у Харківській ОВА і прокуратурі області, передає НСН.

Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Рятувальники дістали їх тіла з-під завалів. Ще одна 65-мирна жителька отримала осколкове поранення, вона госпіталізована в задовільному стані.

У селі пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь.

Росіяни скинули бомбу на будинок в Ізюмському районі: фото

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Харківщини

В ОВА повідомляють, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.

Крім того, під вогнем окупантів були Куп’янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.

На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. За добу ЗСУ відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки, завдали ворогу відчутних втрат.

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