На Харківщині загинули двоє чоловіків, підірвавшись на вибухівці

На Харківщині 11 жовтня від вибуху невідомого пристрою загинули двоє молодих чоловіків.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від російських мін та нерозірваних боєприпасів.

Сьогодні у полі біля с. Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули, йдеться в повідомленні.

Зараз на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялось, що близько п’ятої ранку ворог обстріляв із РСЗВ та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено 2 житлових будинки. Без постраждалих.

Доба на Харківщині

Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Внаслідок ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп’янського району зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Одна жінка і чоловік госпіталізовані. В селищі пошкоджені 10 будівель та 4 автомобілі.

У с. Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння.

У с. Курилівка Куп’янського району артилерійським обстрілом пошкоджено житловий будинок, поранення отримав 47-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені 2 житлових будинки, господарчі споруди.

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