Війна в Україні знову може вийти за межі сходу та півдня – Наєв попередив про небезпеку

Війна в Україні знову може вийти за межі сходу та півдня, попереджає командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Про це він сказав у коментарі ABC News, передає НСН.

Росія продовжує виробництво зброї та вдосконалює свої технології. Якщо цьому не завадити, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.

Наєв наголосив, що скорочення допомоги Заходу реально вдарить по обороноздатності України, проте запевнив, що українці будуть боротися “тим, що є”.

“Ми розуміємо, що зараз триває війна за ресурси. Російська федерація свої ресурси отримує за допомогою “Осі зла” – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо російській федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є”, сказав Наєв.

Він запевнив, що Україна ефективно використовує допомогу від союзників, зокрема, для створення та посилення мобільних вогневих груп.

“Технології – це критично. Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній потрібно значно менше, менше ніж десять. Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива”, заявив Наєв.

Генерал попередив, якщо росія продовжить збільшувати виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології за допомогою своїх союзників, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.

“Ми готуємося до цього. Будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили”, підсумував командувач Об’єднаних сил.

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