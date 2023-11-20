Ранковий обстріл Херсона 20 листопада – є загиблі (фото)

Ранковий обстріл Херсона 20 листопада забрав життя двох мирних людей, є поранений. Наразі у місті знову лунають вибухи.

Про це НСН інформує з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка та очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

“Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ двоє людей загинули, одну – поранено. Пошкоджені автівки і будівля”, повідомив Роман Мрочко.

Голова ОВА Прокудін уточнив, що зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні.

Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина – поранена.

У прокуратурі області повідомили, що близько 9:00 ворог здійснив обстріл Херсона попередньо з артилерійської зброї.

Але після цього росіяни не зупинилися, окупанти знову обстрілюють Херсон − у центрі міста пролунали вибухи.

“Херсон знову під обстрілом! У центральній частині чути вибухи”, написав у Телеграм Мрочко.

Він закликав мешканців перейти до безпечніших місць і не перебувати на відкритому просторі.

Ситуація на Херсонщині

За даними Мрочка, за минулу добу внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади 5 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них одна дитина.

За даними Прокудіна, загалом по області 19 листопада через російську агресію 6 людей дістали поранення, з них – 1 дитина.

По області противник здійснив 51 обстріл за добу, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, С-60, РПГ, БПЛА та авіації.

Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 9 разів, російські війська використали для цього 61 снаряд. Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому та Придніпровському.

По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.

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