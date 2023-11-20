У Києві пролунав вибух: загинули військовий і жінка, ще одну людину поранено

У Києві пролунав вибух увечері 19 листопада. Є загиблі. Про це повідомляє поліція, передає НСН.

Внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва загинуло двоє осіб.

На місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Ввечері 19 листопада до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.

Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік – брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

На місці продовжують працювати профільні служби. Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію.

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