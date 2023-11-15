Під час повторного удару росіян на Запоріжжі загинули двоє рятувальників, 7 людей поранено

Під час повторного удару росіян на Запоріжжі загинули двоє рятувальників, ще 7 людей поранено – серед них рятувальники і цивільні громадяни. Про це повідомив міністр МВС України Ігор Кузьменко вдень 15 листопада, передає НСН.

За даними Клименка, росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння.

Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару.

Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34… – написав міністр

Ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних громадян.

Щирі співчуття близьким загиблих, це – непоправна втрата. Памʼятаємо кожного і кожну, чиї життя забрала війна, – йдеться у повідомленні

У свою чергу, начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляє, що з 09:50 до 10:18 російські терористичні війська завдали 3 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється.

Станом на цю хвилину відомо про 1 загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє – жінки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем нанесення ударів. Мої співчуття родині загиблого. Найшвидшого одужання постраждалим, – написав Малашко о 12:25

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