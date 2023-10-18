Він одразу, вона під завалами, а декого врятували дві стіни: момент удару по Запоріжжю і інформація про жертви

ОНОВЛЕНО. Момент удару по Запоріжжю цієї ночі показали в поліції. На відео також перші хвилини після влучання російської ракети у багатоповерхівку у середмісті обласного центру.

Згідно з останніми даними, які озвучували увечері, внаслідок ворожої атаки загинули п’ятеро мирних мешканців.. Двоє померли одразу. Трьох знайшли рятувальники в ході пошуків протягом дня. Також троє людей отримали поранення, передає НСН.

Одна з тих, кого сьогодні шукали рятувальники – Діана. На жаль, буквально щойно стало відомо, що дівчину знайшли мертвою. Про неї та її родину писала знайома дівчини Олена в Інстаграмі, коли ще сподівалася, що Діана може бути жива.

Діана мешкала у багатоповерхівці разом з чоловіком, з яким вони тільки нещодавно одружилися. З ними жили й батьки хлопця.

Чоловік Діани загинув цієї ночі майже одразу після удару – його батько намагався реанімувати сина, проте все було марно. Матір молодого чоловіка зараз перебуває в реанімації.

Сьогодні вночі в Запоріжжі було поцілено в житловий будинок в якому проживала наша колега та чудова дівчина Діана. На даний час вона знаходиться під завалами. Боже, нехай вона буде живою. Чоловік загинув, його мама знаходиться в реанімації, – писала Олена вдень 18 жовтня

На жаль, надії рідних і близьких Діани не справдилися. Вона теж загинула, як і її чоловік. Росіяни вбили ще одну українську сім’ю.

Деякі мешканці змогли врятуватися

Начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що деякі жителі будинку змогли врятуватися завдяки правилу двох стін та своєчасному сповіщенню про повітряну небезпеку. Але, на жаль, не всі.

Також він додав, що під час обстрілу Запоріжжя сьогодні ворог використовував шість ракет С-300. Це балістичні ракети – вони були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Руйнування зазнали два під’їзди – це приблизно 8 квартир, а також церква, що знаходиться поблизу. Після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом – відновлено.

Момент удару по Запоріжжю: відео

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