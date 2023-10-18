Вночі ворог ударив 6-ма ракетами по Запоріжжю, поцілив у багатоповерхівку в центрі – є загиблі (фото, відео)

Сьогодні вночі ворог ударив 6-ма ракетами по Запоріжжю, передає НСН з посиланням на ОВА і ДСНС.
Сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська завдали 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється, – написав начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко
Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Внаслідок ракетного обстрілу було зруйнувано під’їзд житлового з 5 по 3 поверхи.
На жаль, загинуло дві людини, ще троє травмовані.
Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували одного чоловіка та передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.
З постраждалими на місці працюють психологи ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Вночі ворог ударив ракетами по Запоріжжю: фото, відео
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