Вночі ворог ударив 6-ма ракетами по Запоріжжю, поцілив у багатоповерхівку в центрі – є загиблі (фото, відео)

Сьогодні вночі ворог ударив 6-ма ракетами по Запоріжжю, передає НСН з посиланням на ОВА і ДСНС.

Сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська завдали 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється, – написав начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко

Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Внаслідок ракетного обстрілу було зруйнувано під’їзд житлового з 5 по 3 поверхи.

На жаль, загинуло дві людини, ще троє травмовані.

Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували одного чоловіка та передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.

З постраждалими на місці працюють психологи ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Вночі ворог ударив ракетами по Запоріжжю: фото, відео

Ще новини України: Ворог 189 разів бив по Запоріжжю: поранено двоє жінок