Ворог 189 разів бив по Запоріжжю: поранено двоє жінок

Ворог 189 разів бив по Запоріжжю за минулу добу: є поранені і руйнування. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає НСН.

Минулої доби ворог завдав 189 ударів по 23 населених пунктах

163 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Преображенки, Малих Щербаків, П’ятихаток, Плавнів й Кам’янського.

Військовослужбовці рф здійснили 4 авіаудари по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, 9 БПЛА-атак Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки й Степового, а також 13 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Білогір’я та Степового.

Внаслідок артударів поранення отримала 47-річна жителька Кам’янського та 64-річна оріхів’янка – їх оперативно доправлено до лікувальних установ.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Ще новини України: За минулу добу окупанти обстріляли 27 населених пунктах на Запоріжжі – в Оріхові вбили жінку