На Запоріжжі російські окупаційні війська за минулу добу обстріляли 27 населених пунктів, у результаті загинула літня жінка.

Про це зранку 23 вересня повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає НСН.

“За минулу добу ворог здійснив 86 ударів по 27 населених пунктах – внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова”, йдеться у повідомленні.

Юрій Малашко повідомив, що за добу зафіксовано 4 РСЗВ-обстріли Малих Щербаків та Лук’янівського, 5 БПЛА-атак Мирівки, Петрівського, Новоандріївки та Білогір’я, ракетний удар по Юрківці, також ворог вгатив 4 авіаційними снарядами по Роботиному та Оріхову.

Ще 72 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Білогір’я, Степногірська, Кам’янського, Малих Щербаків, П’ятихаток, а також інших міст та сіл на лінії вогню.

За даними ОВА, надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури.

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