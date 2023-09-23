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Тег:
ВійнаЗапоріжжя

За минулу добу окупанти обстріляли 27 населених пунктах на Запоріжжі – в Оріхові вбили жінку

Журналіст
За минулу добу окупанти обстріляли 27 населених пунктах на Запоріжжі – в Оріхові вбили жінку2
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На Запоріжжі російські окупаційні війська за минулу добу обстріляли 27 населених пунктів, у результаті загинула літня жінка.

Про це зранку 23 вересня повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає НСН.

“За минулу добу ворог здійснив 86 ударів по 27 населених пунктах – внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова”, йдеться у повідомленні.

Юрій Малашко повідомив, що за добу зафіксовано 4 РСЗВ-обстріли Малих Щербаків та Лук’янівського, 5 БПЛА-атак Мирівки, Петрівського, Новоандріївки та Білогір’я, ракетний удар по Юрківці, також ворог вгатив 4 авіаційними снарядами по Роботиному та Оріхову.

Ще 72 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Білогір’я, Степногірська, Кам’янського, Малих Щербаків, П’ятихаток, а також інших міст та сіл на лінії вогню.

За даними ОВА, надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури.

За минулу добу окупанти обстріляли 27 населених пунктах на Запоріжжі – в Оріхові вбили жінку1

За минулу добу окупанти обстріляли 27 населених пунктах на Запоріжжі – в Оріхові вбили жінку

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