ЗСУ знищили ще один командний пункт ворога в Криму 6 січня. Про це повідомив командувач Повітряних Сил України Микола Олещук вранці у суботу, передає НСН.

Вночі 6 січня поблизу тимчасово окупованої Євпаторії в районі аеродрому “Саки” лунали вибухи. Окупанти повідомляли про роботу ППО і про перекриття Кримського мосту.

Ось такі звуки чули мешканці Криму поблизу аеродрому.

Також була інформація про пожежу в житловому секторі села Михайлівка внаслідок падіння уламків.

В кримських Z-пабліках спостерігалася паніка.

Згодом загарбники повідомили, що російська ППО збила усі цілі. Але, як завжди, збрехали.

ЗСУ знищили ще один командний пункт ворога в Криму 6 січня

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів про наслідки удару по військовій інфраструктурі армії РФ в окупованому Криму.

Все цели сбиты!” На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги! – написав він вранці 6 січня

І показав таке фото.

Нагадаємо, 4 січня українські військові завдали низки ударів по російських військових об’єктах на території окупованого Криму.

У той день ЗСУ вразили у Криму ворожі склади з боєприпасами. БК окупантів знищено біля селища Первомайське в Курманському районі.

Також 4 січня Сили оборони знищили РЛС та командний пункт росіян, який відповідав за координування ППО на всьому окупованому півострові.

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