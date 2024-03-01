В Україні можуть запровадити базову військову підготовку для чоловіків: що відомо

В Україні розглядається можливість впровадження базової військової служби як альтернативи строковій. Згідно з цим планом, чоловіки у віці від 18 до 25 років будуть проходити базову військову підготовку тривалістю від трьох до п’яти місяців, в залежності від умов.

Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю РБК-Україна, передає НСН.

В Україні можуть запровадити базову військову підготовку для чоловіків

Веніславський розповів, що строкову військову службу буде скасовано.

“Є багато складових цієї базової військової підготовки. По-перше, її можна буде пройти у вишах. Якщо людина навчається у ВНЗ, то вона протягом 4-5 років навчання зможе самостійно обрати, коли пройти цю базову військову підготовку”, — зазначає Веніславський.

Він також пояснив, що базова підготовка триватиме протягом п’яти місяців у мирний час, і протягом трьох місяців у воєнний час.

“Також було погоджено, що всі державні службовці, всі працівники органів поліції, прокурори, можливо навіть і судді, мають пройти базову військову підготовку”, — сказав Веніславський.

Ті громадяни, які не навчаються у вищих навчальних закладах чи не здобувають послідовну освіту, отримають базову військову службі, яка триватиме такий же термін.

Веніславський зауважив, що є концептуальне ухвалення того, що громадяни віком 18-25 років будуть зобов’язані або пройти базову військову службу, або базову військову підготовку. Військова кафедра при цьому буде зараховуватися у базову військову підготовку.

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