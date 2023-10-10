Українці можуть отримати нові виплати від ООН. Йдеться про грошову допомогу 3600 гривень на місяць на людину і додаткові виплати 2220 грн на людину на місяць для підготовки до зими. Допомога розрахована на три місяці.

Хто і як може подати заявку на нову допомогу, розповідають на сайті UNHCR Україна, передає НСН.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проводить збір даних для надання своєї допомоги, у тому числі грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

З 1 жовтня міжнародні організації збільшили розмір грошової допомоги – із 2220 грн на місяць на людину до 3600 грн на місяць, у сумі 10800 грн за три місяці. Крім цих виплат можна отримати також грошову допомогу для підготовки до зимового періоду – 2220 грн на людину, тобто 6660 грн за три місяці. Загалом кожен член сім’ї, яка підпадає під умови програми допомоги від ООН, може отримати 17460 гривень.

Претендувати на допомогу можуть лише ті люди, які раніше не отримували виплат від жодної міжнародної організації в Україні та за умови, що дохід у їхній родині не перевищує 5400 грн на кожного.

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3600 грн на особу та покриває тримісячний період.

Домогосподарства зареєстровані з 1 по 30 вересня 2023 року отримають допомогу у розмірі 2,220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці та додатково допомогу для підготовки до зимового періоду (2,220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці).

Домогосподарства зареєстровані з 1 жовтня до кінця 2023 року отримають допомогу у розмірі 3,600 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці та додатково допомогу для підготовки до зимового періоду (2,220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці).

Домогосподарство, яке очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду (2,220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці).

Зареєструватися на грошову допомогу можуть три категорії людей:

переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року; ті, хто не переміщувалися, але постраждали (втратили члена родини, домогосподарства постраждали від обстрілів, втратили засоби до існування) від воєнних дій в областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька; люди, що через воєнні дії виїхали, але потім повернулися додому, в тому числі й за кордону.

Також умовою участі в програмі є належність до категорії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або декількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Для включення у грошову допомогу враховують тільки таких членів родини:

голова домогосподарства;

дружина/чоловік заявника;

його/її діти (до 23 років);

його/її батьки.

Його чи її дідусь і бабуся вважаються членами сім’ї, лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні.

Звертатися можна за адресою у своєму регіоні. Також необхідну інформацію та відповіді на запитання можна отримати у телеграм-каналі “Допомога ВПО від УВКБ ООН“. Офіційним партнером зі збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН є БФ “Право на захист”. Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00).

Зверніть увагу! Для збирання даних повинні бути присутні всі члени домогосподарства. У випадку, якщо член сім’ї не може прийти до центру збирання даних через обмежену мобільність, ця людина/родина буде перенаправлена на дистаційну реєстрацію.

З собою потрібно мати оригінали наступних документів на кожного члена родини:

податковий номер;

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

гривнева банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю).

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