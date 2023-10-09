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Тег:
SocЕкономіка

Пенсії в Україні за бальною системою – як зміняться виплати

Журналіст
Пенсії в Україні за бальною системою – як зміняться виплати
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Пенсії в Україні будуть нараховуватися за бальною системою. Це відбудеться після реформи, яку планують провести у 2024 році.

Як зміняться виплати пенсіонерам, розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону, інформує НСН з посиланням на 24 Канал.

Пенсії в Україні за бальною системою. Що відомо

За словами Жолнович, бальна система забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Їх перерахують майже усім українцям, які вийшли на пенсію пізніше, ніж через три роки з моменту реформи.

Бальна система нівелює розбіжності у пенсійних виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку в різні періоди.

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Жолнович розповіла, що новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде вирахувано співвідношення її заробітної плати і середньої, яка була на той місяць у той рік. Таким чином, планується розрахувати реальну купівельну спроможність.

Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше, зазначила міністерка.

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович

Підсумкова кількість балів буде унікальною для кожного. Це допоможе щорічно оцінювати та порівнювати цей показник із середньою заробітною платою в певному році та індексувати пенсію.

Раніше ми писали, що робити, якщо не вистачає кількох місяців стажу для пенсії.

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