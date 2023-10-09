Пенсії в Україні за бальною системою – як зміняться виплати

Пенсії в Україні будуть нараховуватися за бальною системою. Це відбудеться після реформи, яку планують провести у 2024 році.

Як зміняться виплати пенсіонерам, розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону, інформує НСН з посиланням на 24 Канал.

Пенсії в Україні за бальною системою. Що відомо

За словами Жолнович, бальна система забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Їх перерахують майже усім українцям, які вийшли на пенсію пізніше, ніж через три роки з моменту реформи.

Бальна система нівелює розбіжності у пенсійних виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку в різні періоди.

Жолнович розповіла, що новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде вирахувано співвідношення її заробітної плати і середньої, яка була на той місяць у той рік. Таким чином, планується розрахувати реальну купівельну спроможність.

Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше, зазначила міністерка.

Підсумкова кількість балів буде унікальною для кожного. Це допоможе щорічно оцінювати та порівнювати цей показник із середньою заробітною платою в певному році та індексувати пенсію.

Раніше ми писали, що робити, якщо не вистачає кількох місяців стажу для пенсії.

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