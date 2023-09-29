Як нараховуватимуть пенсії за бальною системою і чи збільшаться виплати – пояснення Мінсоцполітики

В Україні нараховуватимуть пенсії за бальною системою. Це робиться для того, щоб нівелювати розбіжності у виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які досягли пенсійного віку у різні періоди

Про це повідомила міністр соцполітики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, розповідає НСН.

Новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде підраховано співвідношення її заробітної плати та середньої, яка була на той місяць того року.

Як нараховуватимуть пенсії за бальною системою і чи збільшаться виплати

“Тобто планується розрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це людині буде нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше”, – пояснила міністр.

За її словами, 2024 року завдяки індексації пенсій за новим принципом виплати зростуть практично у всіх пенсіонерів.

Для цього планується збільшити бюджет Пенсійного фонду України на 100 млрд. грн.

“Пенсії будуть перераховані практично всім громадянам, які вийшли на пенсію пізніше, ніж 3 роки з цього часу. Тому що за останні 3 роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от усе, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менші за реальну. вартості коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде здійснено перерахунок”, – сказала Жолнович.

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