В Україні з кожним роком збільшується кількість стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Вимога щодо виходу на пенсію у 60 років підвищується поетапно. Про це повідомляє Дзеркало тижня. передає НСН.

Що робити, якщо не вистачає кількох місяців стажу для пенсії – ПФУ

У Пенсійному фонді зазначили, що вік виходу на пенсію за віком в Україні визначає тривалість страхового стажу, набутого особою – це 60 або 63, або 65 років. При цьому право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років у 2023 році виникає за наявності в людини 30 років страхового стажу (ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Якщо ж у 60-річному віці необхідного страхового стажу не набуто, то право на пенсію виникне при досягненні більш пізнього віку.

Проте якщо не вистачає кількох місяців для виходу на пенсію, можна отримати її і до досягнення 63-річного віку, якщо особа буде офіційно працевлаштована та набуде необхідні місяці страхового стажу або якщо на ім’я цієї особи укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та сплачувати протягом цих місяців добровільні внески у розмірі не менше мінімального страхового внеску (по 1474 грн щомісяця).

Як оформити договір:

Звернутися до податкового органу за місцем проживання. Надати такі документи:

– заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування або про одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

– копію трудової книжки (за наявності);

– виписку із системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

– копію документу, який засвідчує особу.

При укладанні договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, особа поступово може набувати необхідний їй страховий стаж – це страхування на майбутні періоди.

Укладаючи такий договір, особа зобов’язується щомісяця сплачувати внески, оскільки страховий стаж обчислюється в місяцях. Розміри платежів обумовлюються в договорі й визначаються особою самостійно, але при цьому їх величина повинна бути не менше 22 % від мінімальної заробітної плати (мінімальний страховий внесок з 01.01.2020 – 1039,06 грн).

При укладанні договору на одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, особа одноразово може сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. При цьому, сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок (22 %) на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2 , з 1 січня поточного року мінімальний страховий внесок за один місяць для одноразової сплати за попередні періоди складає 2078,12 грн.

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