Українські біженці у Польщі можуть розраховувати на грошову допомогу не лише від держави, але й від міжнародних організацій. Фундація PCPM виплачує українцям понад 500 євро за три місяці

У яких містах можна подати заявку та хто може отримати виплати, НСН повідомляє з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

Організація Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) продовжує прийом заявок на надання грошової допомоги українським біженцям. Можна отримати по 820 злотих (117 євро) на одну особу упродовж 3 місяців. Виплати надаються максимум на 5 людей у сім’ї.

Українські біженці у Польщі можуть отримати нові виплати – хто і у яких містах може подати заявку

Зазначається, що відтепер виплати доступні мешканцям деяких польських міст та їх околиць. Звертатися можуть біженці у таких містах:

Варшаві;

Вроцлаві;

Познані;

Любліні;

Торуні;

Бигдощі;

Катовиці;

Лодзі;

Щецині;

На грошову допомогу можуть претендувати українці, які приїхали до Польщі після 15 лютого 2023 року. Одна з умов – не отримувати раніше виплат від інших гуманітарних організацій на території Польщі.

Також ця допомога розрахована на вразливі родини або людей, що мають труднощі з забезпеченням основних потреб та доступом до ринку праці:

самотні вагітні або годуючі матері з двома дітьми;

самотні батьки/опікуни родини з мінімум двома членами родини на утриманні (до 18 років або від 60 років);

люди з інвалідністю;

люди від 60 років;

ті, хто потребує негайного медичного втручання або постійного лікування.

Подати заявку на допомогу можна за посиланням. Також можна залишити свій номер телефону, щоб співробітники організації допомогли заповнити анкету.

Ще новини України: Робота у Німеччині – де і скільки можуть заробити українські біженці