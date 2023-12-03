Нічна повітряна атака 3 грудня: сили ППО України знищили 10 «шахедів» з дванадцяти.

Про це НСН інформує з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 3 грудня 2023 року противник атакував 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ – рф та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородської народної республіки, йдеться у повідомленні.

Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі, повідомили у Повітряних силах.

Нічна повітряна атака 3 грудня – сили ППО України знищили 10 «шахедів»

На Миколаївщині мобільними вогневими групами повітряного командування «Південь» знищено 6 ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131», ще 2 збито іншими підрозділами Сил оборони півдня України, додає Повітряне командування «Південь».

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