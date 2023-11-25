Масована атака «шахедами» 25 листопада: всю ніч Київ здригався від вибухів – все, що відомо

Масована атака «шахедами» 25 листопада – велику кількість ударних дронів ворог спрямував на Київ, працювала ППО, є пошкодження внаслідок падіння уламків збитих безпілотників, інформує НСН.

Атака на Київ

Російсько-окупаційні війська у ніч проти 25 листопада та зранку здійснили повітряну атаку на столицю, використовуючи дрони-камікадзе типу Shahed.

Четверта атака ворожих безпілотних літальних апаратів на Київ у листопаді. Цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення, відзначили в КМВА.

Повітряна тривога у столиці почалась о 02:37 і тривала більше 6-ти годин.

Соломʼянський район

Унаслідок збиття ворожих дронів і падіння уламків сталося загорання на території дитячого садочку. В окремих будинках зафіксували пошкодження вікон у квартирах.

Також у районі виникло загоряння в нежитловому приміщенні на площі 100 мктрів квадратних, а також ще одне зафіксували на відкритій місцевості.

У цьому районі постраждала 11-річна дитина — в неї діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надали їй допомогу на місці. Ще одному постраждалому із гострою реакцією на стрес медики також допомогли на місці.

У житловому будинку внаслідок падіння уламків дронів сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Фахівці проводять на місці роботи, аби врятувати двох жінок.

Печерський район

За словами міського голови Віталія Кличка, сталося падіння уламків збитого безпілотника, і всі профільні служби вирушили на місце. В КМВА зазначили, що там було падіння уламків на незабудовану територію. Попередньо, минулося без наслідків.

Подільський район

За інформацією Віталія Кличка, там був виклик медиків. Інформація уточнюється.

Голосіївський район

Унаслідок збиття ворожих дронів там сталося падіння уламків на зону зелених насаджень. Минулося без потерпілих, написали в КМВА. Також, за повідомленням Кличка, уламок збитого безпілотника впав на чотириповерховий житловий будинок — рятувальники слідують на місце.

Дніпровський район

Унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей там виникло задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки, написали в КМВА. Також уламки збитого безпілотника впали на багатоповерховий будинок – рятувальники і медики слідують на місце.

У багатоповерхівці невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху — загоряння немає, потерпілих наразі не виявили. Нині рятувальники оглядають дах і технічний поверх будинку.

Сили протиповітряної оборони збили понад 40 повітряних цілей, які летіли на Київ у суботу, повідомив речник КМВА Михайло Шаманов.

«За попередньою інформацією, противник вкотре застосував баражуючі «шахеди», при чому було кілька хвиль, вони йшли із різних напрямків, постійно змінюючи курс і вектор руху. Силами та засобами ППО було вражено понад 4 десятки повітряних цілей, але остаточні й підсумкові дані щодо типу і кількості «шахедів» дадуть Повітряні сили», сказав він.

За повідомленням Міненерго, після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

Ситуація у регіонах

Вночі оборонці неба з ПвК «Схід» збили над областю ракету і 5 БпЛА, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На світанку наші оборонці знищили в небі над Черкаським районом ворожий «шахед». Уламки впали на відкриту територію. У кількох сусідніх будинках вибило вікна. Без потерпілих, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Під час нічної дронової атаки підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони півдня України знищили 3️ «Shahed-131/136»:

1️ – на Миколаївщині,

2️ – на Кіровоградщині.

«Влучань в нашій зоні відповідальності не допущено. Ворог максимально використовував тимчасово окуповані території для прямування дронів», інформує Оперативне командування «Південь».

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