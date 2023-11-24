Окупанти обстріляли село Дніпровське на Херсонщині – є загиблий і поранена

Близько 16.00 24 листопада окупанти обстріляли село Дніпровське на Херсонщині, загинув чоловік, жінка отримала поранення.

Про це НСН повідомляє з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він повідомив, що росіяни вдарили по селу з артилерії.

Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний місцевий житель. В момент удару він знаходився на вулиці. До лікарні доставили жінку, 44 років. У неї – вибухова травма, уламкові поранення черева та руки. Потерпілій надають меддопомогу, написав Прокудін у Телеграм.

Ситуація на Херсонщині

Зранку 24 листопада під ворожим був Херсон, окупанти влучили у дитячі бібліотеку.

Шоста ранку. Пряме влучання снаряда. Варвари знищили херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів та їх батьків. Головне, що люди не постраждали. А стіни – обовʼязково відремонтуємо!, йдеться у повідомленні Олександра Прокудіна.

За минулу добу росіяни здійснили 119 обстрілів, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, АГС, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 91 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 – дістали поранення, з них – 2 дитини.

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