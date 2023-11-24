За добу росія атакувала 9 областей України – зведення ОВА

За добу росія атакувала 9 областей України. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі і поранені.

Про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п’ятниці, 24 листопада, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

У Чернігівській області ворог тричі обстріляв Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та артилерії. Також зафіксовані запуски некерованих авіаційних ракет.

У Сумській області вночі та зранку росіяни здійснили п’ять обстрілів. Зафіксовано 21 вибух з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська та Юнаківська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади.

У Запорізькій області росіяни завдали 109 ударів по 22 населених пунктах.

100 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір’я, Левадного, Роботиного, Лугівського, Кам’янського, Степового, П’ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог здійснив шість БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новоданилівці й Малим Щербакам, авіаційний удар по Новодарівці та двічі обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку.

Надійшло п’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області вночі ворог знову тероризував Нікопольській район. Російська армія відкрила артилерійський вогонь по Мирівській та Марганецькій громадах. Минулося без постраждалих.

Вчора агресор випустив по Нікопольському району 25 артилерійських снарядів. Ще три боєприпаси скинув з БпЛА. Бив по Нікополю та Марганецькій громаді.

У Харківській області артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гранів Харківського району, Бочкове, Вовчанськ Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки, Іванівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Вчора ворог з артилерії обстріляв село Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Внаслідок обстрілу Курилівки Куп’янського району пошкоджено чотири приватні будинки, гараж, господарчі споруди, потерпілих немає.

Вчора ворог з FVP-дрона обстріляв село Олександрівка Богодухівського району, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

В селі Козача Лопань Харківського району обстрілами пошкоджено чотири приватні будинки, літня кухня, гараж, сарай, паркан.

У Луганській області загарбники обстрілювали райони Невського та Білогорівки. По Стельмахівці та Серебрянському лісу вдарили з авіації. За добу ворог здійснив 139 обстрілів.

У Донецькій області росіяни здійснили 13 обстрілів. Під вогнем перебували сім населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Курахівка, села Бердичі, Майорськ, Переїзне.

Пошкоджено 12 житлових будинків, дитячий садочок, 2 цивільних автомобіля, гараж, господарча споруда.

На Донеччині за добу поранено одну людину.

У Миколаївській області вночі силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА Shahed-131/136.

Цієї ночі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Вчора ворог завдавав артилерійські удари по селу Дмитрівка Куцурубської громади.

По Херсонській області за добу по області ворог здійснив 119 обстрілів, Херсон обстріляв 13 разів. Росіяни поцілили у райони 28 населених пунктів області.

Вчора внаслідок обстрілів передмістя Херсона поранень зазнала 42-річна жінка. Внаслідок артилерійського обстрілу смт Антонівки травми отримала 51-річна жінка.

У Бериславі вчора загарбники з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею — 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Опівдні росіяни масованим вогнем вкрили Чорнобаївку. Попередньо, обстріл вівся касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість десятків житлових будинків та господарських споруд. Від отриманих травм загинули двоє людей. Ще п’ятеро місцевих жителів – поранені. Їм надається медична допомога.

Внаслідок ворожого обстрілу села Львове поранень зазнав 50-річний чоловік.

Також вчора росіяни обстріляли Херсон. Поранень зазнала 39-річна жінка, постраждали двоє дітей. До лікарні доставили 15-річного хлопця та його 11-річну сестру. Зараз дітям надають всю необхідну медичну допомогу.

За добу по області три людини загинули, ще 11 — дістали поранення, з них двоє дітей.

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