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Гарячі точки України: за добу ворог обстріляв 8 областей, вбив і поранив людей

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Гарячі точки України: за добу ворог обстріляв 8 областей, вбив і поранив людей
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Гарячі точки України розташовані на півночі, сході, південному сході і півдні. Це населені пункти, які регулярно потерпають від ворожого вогню. Ось черговий сумний звіт на НСН. За попередню добу ворог обстріляв 8 областей, вбив і поранив людей. Багато руйнувань.

Минулої доби російські війська атакували різними видами озброєння територію восьми областей України, під обстріли потрапили 121 населений пункт і 74 об’єкти інфраструктури. Про це повідомив уранці 7 листопада Military Media Center при Міноборони України.

Окупанти використовували міномети, танки, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, берегові ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, БПЛА й тактичну авіацію.

Є загиблі й поранені серед цивільних. Кількість жертв уточнюють.

Гарячі точки України: з півночі на південь

Гарячі точки України: за добу ворог обстріляв 8 областей, вбив і поранив людей

Донеччина

У Донецькій області, за даними в.о. начальника ОВА Ігоря Мороза, загинув один мирний житель – у Красногорівці.

Росіяни вдарили з артилерії по околицях Красногорівки. Ворожі снаряди влучили в цивільний автомобіль, за кермом якого перебував 32-річний водій. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці, – розповіли в регіональному управлінні поліції

Під обстрілами були також Авдіївка, Очеретине, Торецьк, Новоукраїнка, Серебрянка, Торське, Зарічне, Часовоярська громада. Пошкоджено 12 приватних будинків.

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Херсонщина

Херсонську область окупанти, за інформацією ОВА, обстріляли 84 рази, випустивши 558 снарядів. Для атак росіяни використовували зокрема “Гради” й авіацію. Шістьох мирних жителів поранено.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, медичний заклад і підприємство харчової промисловості в Херсоні.

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області російські окупанти неодноразово атакували з важкої артилерії Нікополь і Нікопольський район, повідомили в ОВА. У Нікополі постраждав 56-річний чоловік.

Також у місті Пошкоджено приватні будинки, храм, лінію електропередавання й газопроводи.

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Сумщина

Прикордонні райони Сумської області загарбники протягом дня й ночі атакували з гранатометів і мінометів, зазначили в ОВА. Унаслідок одного з обстрілів є загибла людина.

Також росіяни обстрілювали Запорізьку, Луганську, Харківську, Чернігівську області. У цих регіонах про поранених чи загиблих серед цивільних не повідомляли.

Крім того, у селі Рубіжне Харківської області 42-річний мирний житель підірвався на протипіхотній міні – наступив на “Пелюстку” у власному дворі. Його госпіталізували з осколковими пораненнями руки й ноги.

Ще новини України: Ворог за добу 97 разів обстріляв Херсонщину, випустивши 514 снарядів

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