Гарячі точки України: за добу ворог обстріляв 8 областей, вбив і поранив людей

Гарячі точки України розташовані на півночі, сході, південному сході і півдні. Це населені пункти, які регулярно потерпають від ворожого вогню. Ось черговий сумний звіт на НСН. За попередню добу ворог обстріляв 8 областей, вбив і поранив людей. Багато руйнувань.

Минулої доби російські війська атакували різними видами озброєння територію восьми областей України, під обстріли потрапили 121 населений пункт і 74 об’єкти інфраструктури. Про це повідомив уранці 7 листопада Military Media Center при Міноборони України.

Окупанти використовували міномети, танки, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, берегові ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, БПЛА й тактичну авіацію.

Є загиблі й поранені серед цивільних. Кількість жертв уточнюють.

Гарячі точки України: з півночі на південь

Донеччина

У Донецькій області, за даними в.о. начальника ОВА Ігоря Мороза, загинув один мирний житель – у Красногорівці.

Росіяни вдарили з артилерії по околицях Красногорівки. Ворожі снаряди влучили в цивільний автомобіль, за кермом якого перебував 32-річний водій. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці, – розповіли в регіональному управлінні поліції

Під обстрілами були також Авдіївка, Очеретине, Торецьк, Новоукраїнка, Серебрянка, Торське, Зарічне, Часовоярська громада. Пошкоджено 12 приватних будинків.

Херсонщина

Херсонську область окупанти, за інформацією ОВА, обстріляли 84 рази, випустивши 558 снарядів. Для атак росіяни використовували зокрема “Гради” й авіацію. Шістьох мирних жителів поранено.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, медичний заклад і підприємство харчової промисловості в Херсоні.

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області російські окупанти неодноразово атакували з важкої артилерії Нікополь і Нікопольський район, повідомили в ОВА. У Нікополі постраждав 56-річний чоловік.

Також у місті Пошкоджено приватні будинки, храм, лінію електропередавання й газопроводи.

Сумщина

Прикордонні райони Сумської області загарбники протягом дня й ночі атакували з гранатометів і мінометів, зазначили в ОВА. Унаслідок одного з обстрілів є загибла людина.

Також росіяни обстрілювали Запорізьку, Луганську, Харківську, Чернігівську області. У цих регіонах про поранених чи загиблих серед цивільних не повідомляли.

Крім того, у селі Рубіжне Харківської області 42-річний мирний житель підірвався на протипіхотній міні – наступив на “Пелюстку” у власному дворі. Його госпіталізували з осколковими пораненнями руки й ноги.

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