Нічна атака безпілотниками 24 листопада: ППО знищила три «шахеди» – що ще відомо

Чергова нічна атака безпілотниками 24 листопада, українська ППО знищила три ворожі дрони.

Про це НСН інформує з посиланням на Повітряні сили України.

У ніч на 24 листопада 2023 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу «Shahed» із південно-східного напрямку. Усі три – знищено силами та засобами Повітряних Сил, йдеться у повідомленні.

Нічна атака безпілотниками 24 листопада – що ще відомо

Як повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сили ППО працювали в Хмельницькому районі.

«Станом на цей час інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння внаслідок падіння уламків ворожих ударних БпЛА до місцевих служб не надходило», наголосив Тюрін.

Ще один дрон Сили оборони збили над Миколаївською областю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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