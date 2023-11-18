Масована нічна атака «Шахедами» 18 листопада – все, що відомо

Ворогом була здійснена масована нічна атака «Шахедами» 18 листопада. У багатьох областях України лунала повітряна тривога, мешканці чули вибухи Працювала ППО. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Що кажуть у Повітряних Силах

Повітряні Сили України повідомляють, що із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ -рф) ударними БпЛА типу «Shahed».

Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131».

«Шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Масована нічна атака «Шахедами» 18 листопада: ситуація в регіонах

Київська область

У ніч на 18 листопада російські окупанти атакували Київ майже десятком дронів типу “Shahed”. Українські сили ППО збили всі безпілотники підступах до міста.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація на своєму офіційному Телеграм-каналі.

Одеська область

Сьогодні вночі, 18 листопада, російські військові атакували Одещину ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Силами протиповітряної оборони знищено 1 безпілотник.

В Одеському районі відбулось влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучання пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

В результаті ворожої атаки один цивільний співробітник отримав поранення, його ушпиталили.

Запорізька область

Над Запорізькою областю збили шість ворожих «Шахедів»

Дніпропетровська область

Пізно вечері наші оборонці неба знищили БпЛА агресора над Павлоградським районом Дніпропетровської області. Про це повідомили в ОВА.

Полтавська область

Над Полтавщиною збито один ворожий дрон

Харківська область

Над Харківщиною теж вдалося збити один «Шахед»

Хмельницька область

Під час нічної повітряної тривоги в Хмельницькій області працювали сили ППО.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною!, – йдеться у повідомленні

Ще новини України: Нічна повітряна атака 17 листопада: збили 9 із 10 – все, що відомо