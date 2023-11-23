Через черговий обстріл Херсона постраждали двоє дітей, вони у лікарні

Черговий обстріл Херсона з боку російських окупантів 23 листопада: поранення отримали двоє дітей – 15-річний хлопець і його 11-річна сестра.

Про це НСН повідомляє з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 23 листопада близько 16:35 ворог здійснив черговий артилерійський обстріл міста Херсона, повідомили у прокуратурі.

Внаслідок обстрілу поранені діти, їх доставили до лікарні.

У старшого – травмована голова, нога і спина, а в молодшої діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес. Зараз діти знаходяться у надійних руках херсонських лікарів. Їм надають всю необхідну медичну допомогу, повідомив Прокудін.

Як ми повідомляли раніше, росіяни вдень 23 листопада обстріляли Чорнобаївку. Унаслідок обстрілу загинуло троє людей. Це два чоловіки та жінка.

Поранення отримало четверо людей, повідомили в прокуратурі.

Попередньо обстріл здійснено касетними боєприпасами.

Також ми писали, що 23 листопада ворожий безпілотник атакував велосипедиста у Бериславі, чоловік загинув на місці.

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